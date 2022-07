Pirateria | Rojadirecta dovrà risarcire Mediaset

(Di lunedì 25 luglio 2022) «Un altro passo avanti per la difesa dei contenuti degli editori dallaonline. Il Tribunale di Roma con sentenza 11672/2022 emessa il 21 luglio ha condannato la piattaforma onlineper violazione dei diritti d’autore audiovisivi con sfruttamento commerciale». E’ quanto si legge in una nota pubblicata dall’emittente di Cologno Monzese Calcio e Finanza.

Rojadirecta e' stata condannata a risarcire Mediaset con la somma di 529.579,50 euro oltre a 24.786,... Un Tribunal de Roma ha condenado a la plataforma online 'Rojadirecta' a indemnizar a Mediaset con una cantidad de más de medio millón de euros por la vulneración de los derechos de autor audiovisual ...