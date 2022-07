Orietta Berti al GfVip, "alla sue età...". La vergogna: caos nei corridoi Mediaset (Di lunedì 25 luglio 2022) Orietta Berti è una delle novità del Gf vip: farà l'opinionista allo show di Signorini, punta diamante di Mediaset. Non sono mancati attacchi alla cantante, che è tornata sulle scene poco tempo fa con Fedez a Sanremo. La Berti prende il posto di Adriana Volpe e Maurizio Costanzo, che è intervenuto sul settimanale Chi, ha fatto chiarezza su alcuni aspetti. “Trovo ingiusto anche solo ricordare i suoi anni anagrafici perché Orietta non ha età. E' rimasta sulla via dei Ciclamini meravigliosa e spumeggiante”, dice. Insomma, nessun pensiero sull'età della cantante, che ha lavorato a lungo negli anni Duemila nell'indimenticabile Buona domenica di Maurizio Costanzo. “Ha saputo conquistare i giovani”, tuona Costanzo. Tutto vero. Perché lui, padre per antonomasia del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022)è una delle novità del Gf vip: farà l'opinionista allo show di Signorini, punta diamante di. Non sono mancati attacchicantante, che è tornata sulle scene poco tempo fa con Fedez a Sanremo. Laprende il posto di Adriana Volpe e Maurizio Costanzo, che è intervenuto sul settimanale Chi, ha fatto chiarezza su alcuni aspetti. “Trovo ingiusto anche solo ricordare i suoi anni anagrafici perchénon ha età. E' rimasta sulla via dei Ciclamini meravigliosa e spumeggiante”, dice. Insomma, nessun pensiero sull'età della cantante, che ha lavorato a lungo negli anni Duemila nell'indimenticabile Buona domenica di Maurizio Costanzo. “Ha saputo conquistare i giovani”, tuona Costanzo. Tutto vero. Perché lui, padre per antonomasia del ...

