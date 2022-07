Napoli | il Comune vorrebbe incassare di più | l’ultima mossa per combattere l’evasione record

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Come recuperare un’evasioneche segna un buco di 2 miliardi e 220 milioni di euro, dato dei Revisori dei Conti per il rendiconto 2021 deldi. Questa mattina,, Comando regionale della Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate si sono rimboccate le maniche firmando un accordo che essenzialmente mira a una sempre più stretta collaborazione con la condivisione dei dati in loro possesso per scovare piccoli e grandi evasori. A, solo il 28% paga l’Imu (per un mancato incasso di 310 milioni); solo il 38% paga la Tari (facendo mancare all’ente 816 milioni); solo il 15% versa il canone d’affitto per gli immobili comunali (facendo mettere un segno meno alle casse comunali davanti a 264 milioni). Per le multe, last but ...