M5s e doppio mandato | Conte e l’ipotesi di deroga per i big ma bisogna convincere Grillo

(Di lunedì 25 luglio 2022) Gianroberto Casaleggio diceva che ogni volta che deroghi a una regola praticamente la cancelli. Per Beppela regola dei due mandati e a casa è «una luce nelle tenebre». Giuseppeinvece unala vuole a tutti i costi. Per scongiurare la diaspora dei big che sarebbe provocata dalla sua applicazione. Perché molti di loro sarebbero «fondamentali» per trainare le liste in tempi di sondaggi magri. Ma anche perché tra quelli che in teoria dovrebbero andare a casa ci sono molti fedelissimi del nuovo corso dell’ex Avvocato del Popolo. Come Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi. O i ministri Federico D’Incà e Fabiana Dadone. O ancora Alfonso Bonafede, Gianluca Perilli, Giancarlo Cancelleri. Per questosi sta spendendo per un voto online. Che lasci decidere gli attivisti. E che potrebbe andare in scena ...