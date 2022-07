Kate Moss | «Su Johnny Depp non potevo che dire la verità»

per la prima volta spiega perché ha voluto testimoniare a favore dell'ex fidanzato Johnny Depp nel processo per diffamazione che lo vedeva contro Amber Heard. E non c'entrano i buoni ...... negli anni Novanta, quando i modelli estetici di riferimento della moda erano ben altri, più snelli e longilinei, da Naomi Campbell apassando per Vanessa Paradis . E a chi l'ha accusata ...La modella, che era stata chiamata a testimoniare nel processo Depp-Heard dagli avvocati del suo ex, ha ribadito, in un'intervista alla Bbc, di essere stata totalmente onesta nella sua dichiarazione: ...Kate Moss per la prima volta spiega perché ha voluto testimoniare a favore dell'ex fidanzato Johnny Depp nel processo per diffamazione.