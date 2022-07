Juventus, occhio al Tottenham: Conte e Paratici puntano Zaniolo (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercato Juventus: nella corsa a Zaniolo si sarebbe inserito anche il Tottenham degli ex Conte e Paratici Come riportato da Tuttosport, anche il Tottenham si è interessato a Nicolò Zaniolo, che potrebbe lasciare la Roma visto anche l’arrivo in giallorosso di Paulo Dybala. La Juventus segue da tempo il calciatore, ma prima ha bisogno di operare diverse cessioni per poter accumulare la liquidità necessaria ad un assalto, vista anche la volontà dei giallorossi di non aprire a contropartite. Situazione analoga per i londinesi che, però, non hanno intenzione di mollare la presa. Cherubini e Paratici, che lavorarono insieme per provare a portare l’ex Inter a Torino, ora devono scontrarsi tra di loro per la prima volta. LEGGI ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Calciomercato: nella corsa asi sarebbe inserito anche ildegli exCome riportato da Tuttosport, anche ilsi è interessato a Nicolò, che potrebbe lasciare la Roma visto anche l’arrivo in giallorosso di Paulo Dybala. Lasegue da tempo il calciatore, ma prima ha bisogno di operare diverse cessioni per poter accumulare la liquidità necessaria ad un assalto, vista anche la volontà dei giallorossi di non aprire a contropartite. Situazione analoga per i londinesi che, però, non hanno intenzione di mollare la presa. Cherubini e, che lavorarono insieme per provare a portare l’ex Inter a Torino, ora devono scontrarsi tra di loro per la prima volta. LEGGI ...

