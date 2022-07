Jannik Sinner torna su Wimbledon: “Tante cose positive, ma potevo fare meglio. Se perdo non dormo” (Di lunedì 25 luglio 2022) Jannik Sinner è stato intervistato da Repubblica a poche ore dal suo ritorno in campo, sulla terra rossa croata di Umago. Il numero 10 del mondo ha parlato nuovamente del suo ultimo match, la sfida dei quarti di finale di Wimbledon in cui è stato sconfitto in rimonta da Novak Djokovic dopo essere stato avanti due set a zero. “Mi porto Tante cose positive da Wimbledon, ma sicuramente potevo fare meglio – spiega l’azzurro – Se perdo non dormo, dopo la partita ho subito riguardato gli highlights per capire cosa avrei potuto fare di diverso. Probabilmente nel terzo e quarto set avrei potuto spingere di più, dopo nel quinto era tardi perchè dall’altra parte della rete ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022)è stato intervistato da Repubblica a poche ore dal suo ritorno in campo, sulla terra rossa croata di Umago. Il numero 10 del mondo ha parlato nuovamente del suo ultimo match, la sfida dei quarti di finale diin cui è stato sconfitto in rimonta da Novak Djokovic dopo essere stato avanti due set a zero. “Mi portoda, ma sicuramente– spiega l’azzurro – Senon, dopo la partita ho subito riguardato gli highlights per capire cosa avrei potutodi diverso. Probabilmente nel terzo e quarto set avrei potuto spingere di più, dopo nel quinto era tardi perchè dall’altra parte della rete ...

