Inter - Salernitana, accordo per Pinamonti (Di lunedì 25 luglio 2022) MILANO - Inter e Salernitana hanno raggiunto un accordo di massima per la cessione di Andrea Pinamonti alla corte di Nicola. L'attaccante, 13 reti la scorsa stagione con la maglia dell' Empoli , si ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 25 luglio 2022) MILANO -hanno raggiunto undi massima per la cessione di Andreaalla corte di Nicola. L'attaccante, 13 reti la scorsa stagione con la maglia dell' Empoli , si ...

InterUEA : Accordo Inter-Salernitana per Pinamonti: cessione a titolo definitivo per 20mln di euro. Adesso tocca all’attaccant… - sportli26181512 : #Inter-#Salernitana, accordo per #Pinamonti: I due club hanno un'intesa per il cartellino dell'attaccante, valutato… - _esegesi_ : RT @InterHubOff: ?????? Accordo Inter-Salernitana per Pinamonti: cessione a titolo definitivo per 20mln di euro. Adesso tocca al centravanti d… - AmalaTV_ : CdS - #Inter e #Salernitana hanno trovato un accordo per #Pinamonti: cessione a titolo definitivo per 20mln di euro… - modazza85 : RT @InterHubOff: ?????? Accordo Inter-Salernitana per Pinamonti: cessione a titolo definitivo per 20mln di euro. Adesso tocca al centravanti d… -