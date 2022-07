IDM | Eugene Laverty e Loris Baz wild card nel round di Assen

(Di lunedì 25 luglio 2022) Aria di mondiale nell' IDM Superbike , la cui entry list si arricchirà di due vere e proprie special guest in occasione della tappa in programma adnel fine settimana del 12 - 14 agosto. Al via ...

Aria di mondiale nell'IDM Superbike, la cui entry list si arricchirà di due vere e proprie special guest in occasione della tappa in programma ad Assen nel fine settimana del 12-14 agosto. Al via sul celebre tracciato olandese, ci saranno Eugene Laverty e Loris Baz in sella alle BMW M1000RR con cui sono impegnati nel mondiale Superbike.