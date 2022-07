Grano Ucraina, Russia: “Da raid su Odessa nessun impatto su export” (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Il recente attacco missilistico su Odessa, confermato dal ministero degli Esteri russo, non avrà alcun impatto sulle esportazioni di Grano ucraino. Lo ha assicurato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo il raid condotto la scorsa settimana poche ore dopo l’accordo raggiunto a Istanbul sull’export di cereali. “Questi attacchi sono collegati esclusivamente alle infrastrutture militari. Non sono in alcun modo legati alle infrastrutture utilizzate per l’esportazione di Grano. Ciò non dovrebbe influire – e non influirà – sull’inizio delle spedizioni”, ha dichiarato Peskov nel corso di un punto stampa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Il recente attacco missilistico su, confermato dal ministero degli Esteri russo, non avrà alcunsulle esportazioni diucraino. Lo ha assicurato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo ilcondotto la scorsa settimana poche ore dopo l’accordo raggiunto a Istanbul sull’di cereali. “Questi attacchi sono collegati esclusivamente alle infrastrutture militari. Non sono in alcun modo legati alle infrastrutture utilizzate per l’esportazione di. Ciò non dovrebbe influire – e non influirà – sull’inizio delle spedizioni”, ha dichiarato Peskov nel corso di un punto stampa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ItalyMFA : l'Italia condanna fermamente l'attacco al porto di #Odessa e chiede che venga data piena attuazione all'accordo sul… - LaVeritaWeb : Sbloccato l’export dall’Ucraina: un altro trionfo per il sultano. Gli Usa pensano di far cadere il tabù e dare jet… - Tg3web : Il giorno dopo la firma dell'accordo per lo sblocco dell'esportazioni di grano attraverso il Mar Nero, la Russia bo… - telodogratis : Grano Ucraina, Russia: “Da raid su Odessa nessun impatto su export” - PaoloPa34538403 : @Angela770120 Dai Angela su, sono pro Ucraina ma questo tweet non ha senso, circa 100mln di persone solo nel nord e… -