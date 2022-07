Eurovision 2023 | è ufficiale | ecco in quale Paese si svolgerà

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ora è: l’Song Contestnon siin Ucraina, ma nel Regno Unito. Nonostante infatti l’Ucraina sia risultato ilvincitore dell’ultima edizione della kermesse canora, grazie alla performance della Kalush Orchestra, la precaria situazione in cui versa oggi la nazione, ha spinto gli organizzatori della manifestazione a guardare altrove per quanto riguarda ESC. L’EBU ha così stabilito che ilche ospiterà l’nelsarà il Regno Unito. La scelta della Gran Bretagna comeospitante, si deve al fatto che il rappresentante della nazione – Sam Ryder – si è classificato al secondo posto durante l’ultima edizione dello show, che si è tenuto a Torino lo scorso maggio. ...

Raggiunto un accordo con le autorità di Kiev, che si sono rassegnate alla rinuncia sulla base della situazione di guerra con la Russia. Kiev entra di diritto nei Big Five e lo show avrà elementi ucraini. Trovata un'intesa con Kiev, adesso è certo: l'Eurovision Song Contest si terrà nel Regno Unito. Non in Ucraina, a cui spettava. Sarà il Regno Unito, secondo classificato all'edizione del 2022, e non l'Ucraina, la vincitrice, a ospitare l'Eurovision 2023, festival europeo della canzone ed evento televisivo assai ambito.