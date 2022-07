Energia | Calenda | ' esercito per realizzare termovalorizzatori e rigassificatori'

pablo__liberal : @Fcastelnuovo @carlo1493 @PoliticaPerJedi @CarloCalenda @EnricoLetta Energia, RdC, giustizia per dire solo le prime… - ORuzzini : Interessante intervista a #Calenda sul Corriere di oggi. Il primo punto del suo programma è il piano energia: rigas… - silvano73068906 : RT @paolo_stillo: - paolo_stillo : - Renato47Rm : #Calenda vuole : militarizzare tutti quello che riguarda l'energia... DITTATURA DI PUTIN? -

... nonché criteri per assicurare la fornitura dielettrica alle microimprese che, alla data ... Poi ci sono Carloe Matteo Renzi : una ricucitura col primo è data come più probabile che col ...... 'Ovvio che se cercano una svolta moderata che possa accogliere anchenoi non ci possiamo ...106 mld di euro il costo aggiuntivo che le imprese italiane subiranno a causa dei rincari di..."All'Italia servono 11 termovalorizzatori e 2 rigassificatori, vanno fatti e se è necessario le aree vanno poste come se fossero militari. E' una questione di sicurezza nazionale". Lo ha detto Carlo ...Una coalizione "contro la destra non significa nulla", sarà sulla base del programma. Berlusconi ambizioso, "non guarda in faccia a nessuno". "Spero che Gelmini e Carfagna vengano da noi" ha dichiarat ...