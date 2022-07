Bimbo morto in vacanza, i genitori interrogati separatamente per due ore: nessun altro rimase intossicato in hotel (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo i funerali del piccolo Andrea Mirabile – morto in Egitto durante una vacanza – sono stati ascoltati i genitori del bambino. Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti, dopo aver dato l’ultimo saluto al loro piccolo Andrea, sono stati ascoltati per fare luce sulla morte improvvisa del figlio, deceduto a soli 6 anni durante una vacanza in un resort a Sharm El Sheik, in Egitto. Per circa due ore la mamma e il papà del Bimbo hanno risposto alle domande della Polizia. La coppia è stata sentita dagli agenti della sezione omicidi della Mobile di Palermo su delega della Procura, che sta cercando di ricostruire con esattezza i luoghi frequentati dalla famiglia prima che il bambino e il padre si sentissero male. Infatti anche il papà di Andrea è stato diversi giorni in ospedale. All’inizio ... Leggi su formatonews (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo i funerali del piccolo Andrea Mirabile –in Egitto durante una– sono stati ascoltati idel bambino. Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti, dopo aver dato l’ultimo saluto al loro piccolo Andrea, sono stati ascoltati per fare luce sulla morte improvvisa del figlio, deceduto a soli 6 anni durante unain un resort a Sharm El Sheik, in Egitto. Per circa due ore la mamma e il papà delhanno risposto alle domande della Polizia. La coppia è stata sentita dagli agenti della sezione omicidi della Mobile di Palermo su delega della Procura, che sta cercando di ricostruire con esattezza i luoghi frequentati dalla famiglia prima che il bambino e il padre si sentissero male. Infatti anche il papà di Andrea è stato diversi giorni in ospedale. All’inizio ...

