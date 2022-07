Bastoni: “Mai pensato di lasciare l’Inter. Skriniar? Un peccato se andasse via. Sarà una stagione intensa” (Di lunedì 25 luglio 2022) Alessandro Bastoni parla della stagione dell’Inter Alessandro Bastoni è il protagonista di un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti toccati dal difensore nerazzurro a partire dal mercato per finire all’intesa di squadra. Ecco l’Intervista completa. Bastoni, Lens a parte, a che punto è la preparazione?Abbiamo iniziato da dieci giorni e la condizione non può essere al top. Qualche errore in questo periodo è concesso e anche questa sconfitta a Lens non ci deve preoccupare. Sento che arriveremo presto al nostro migliore livello tutti insieme. Alessandro Bastoni fonte foto www.inter.itE per lei è l’anno giusto per consacrarsi definitivamente anche a livello internazionale?Certo, ma è una consacrazione che nasce dal nostro essere squadra: è da ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Alessandroparla delladelAlessandroè il protagonista di un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti toccati dal difensore nerazzurro a partire dal mercato per finire all’intesa di squadra. Eccovista completa., Lens a parte, a che punto è la preparazione?Abbiamo iniziato da dieci giorni e la condizione non può essere al top. Qualche errore in questo periodo è concesso e anche questa sconfitta a Lens non ci deve preoccupare. Sento che arriveremo presto al nostro migliore livello tutti insieme. Alessandrofonte foto www.inter.itE per lei è l’anno giusto per consacrarsi definitivamente anche a livello internazionale?Certo, ma è una consacrazione che nasce dal nostro essere squadra: è da ...

GoalItalia : 'La Juve è tornata? L'Inter non se n'è mai andata' Bastoni infiamma il derby d'Italia per lo Scudetto ?? - storiainter : Inter, parla Bastoni: “Mai pensato di andare via, spero che Skriniar resti” In una lunga intervista concessa a La G… - manamoli95 : RT @GoalItalia: 'La Juve è tornata? L'Inter non se n'è mai andata' Bastoni infiamma il derby d'Italia per lo Scudetto ?? - Rnerazzurrait : #Bastoni: 'Mai avuto il minimo dubbio di lasciare l’#Inter. Qui ho tutto ciò che serve per stare bene ed esprimermi… - fsil86 : RT @marifcinter: #Bastoni alla #Gazzetta: “Mai avuto il minimo dubbio di lasciare l’Inter, qui ho tutto ciò che serve per stare bene ed esp… -