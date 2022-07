Auriemma: “Ho una notizia su Raspadori. Osimhen può partire? Vi spiego tutto” (Di lunedì 25 luglio 2022) Raffaele Auriemma ha parlato del mercato del Napoli, in particolare di Giacomo Raspadori e Victor Osimhen. Auriemma -NAPOLI- Raspadori- Osimhen. Il Napoli pensa a Giacomo Raspadori del Sassuolo. Nella giornata di ieri si è parlato anche di una prima offerta di Giuntoli per Raspadori, ma bisogna convincere il Sassuolo. Il club neroverde ha già venduto Scamacca al West Ham e non vuole perdere un altro giocatore importante. Ecco perché si sta tentennando, ma in certi casi la volontà del giocatore è fondamentale. Sulla questione ai microfoni di radio Marte è intervenuto Raffaele Auriemma: “Giacomo Raspadori sarà un nuovo attaccante azzurro? Non credo: si è trattato di una delle sortite telefoniche di Aurelio De Laurentiis, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 25 luglio 2022) Raffaeleha parlato del mercato del Napoli, in particolare di Giacomoe Victor-NAPOLI-. Il Napoli pensa a Giacomodel Sassuolo. Nella giornata di ieri si è parlato anche di una prima offerta di Giuntoli per, ma bisogna convincere il Sassuolo. Il club neroverde ha già venduto Scamacca al West Ham e non vuole perdere un altro giocatore importante. Ecco perché si sta tentennando, ma in certi casi la volontà del giocatore è fondamentale. Sulla questione ai microfoni di radio Marte è intervenuto Raffaele: “Giacomosarà un nuovo attaccante azzurro? Non credo: si è trattato di una delle sortite telefoniche di Aurelio De Laurentiis, ...

