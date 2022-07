Amusan, l'oro nei 100 ostacoli, il record mondiale e... i dubbi di Michael Johnson (Di lunedì 25 luglio 2022) "Soggetto alla consueta procedura di omologazione" recita la legenda relativa all'asterisco posto dalla federazione internazionale a fianco della sigla 'WR', 'World record', 'record del mondo'. Sta a ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 luglio 2022) "Soggetto alla consueta procedura di omologazione" recita la legenda relativa all'asterisco posto dalla federazione internazionale a fianco della sigla 'WR', 'World', 'del mondo'. Sta a ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiale di Amusan e Duplantis! Azzurre settime nella 4×400. Stano d… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiale di Amusan e Duplantis! Azzurre settime nella 4×400. Stano d… - RaiNews : Se non ci fosse stato quel mezzo metro di vento a favore in più, il 12'06 corso in finale dalla nigeriana sarebbe s… - Gazzetta_it : Amusan, l'oro nei 100 ostacoli, il record mondiale e... i dubbi di Michael Johnson #WorldAthleticsChamps #atletica -