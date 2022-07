25 luglio … (Di lunedì 25 luglio 2022) Gli eventi datati 25 luglio Nella storia dell’Inter, il 25 luglio significa soprattutto la presentazione del Fenomeno Ronaldo. Ma non solo, perché esattamente dieci anni fa si spegneva Bruno Mazza, campione d’Italia con il Biscione di Alfredo Foni nel 1953 e ’54. Nei tre campionati in nerazzurro disputò 83 gare, segnando sette reti. Sessantasette anni fa passò alla Fiorentina: in maglia viola non fu titolare, ma con quattro presenze vinse il tricolore anche con i gigliati. In Serie A disputò in tutto 206 partite, vestendo inoltre le maglie di Genoa, Lucchese e Legnano. E oggi ne compie settanta Renzo Tonghini, sette presenze nel massimo campionato e quattro nel torneo cadetto con la casacca del Mantova. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 25 luglio 2022) Gli eventi datati 25Nella storia dell’Inter, il 25significa soprattutto la presentazione del Fenomeno Ronaldo. Ma non solo, perché esattamente dieci anni fa si spegneva Bruno Mazza, campione d’Italia con il Biscione di Alfredo Foni nel 1953 e ’54. Nei tre campionati in nerazzurro disputò 83 gare, segnando sette reti. Sessantasette anni fa passò alla Fiorentina: in maglia viola non fu titolare, ma con quattro presenze vinse il tricolore anche con i gigliati. In Serie A disputò in tutto 206 partite, vestendo inoltre le maglie di Genoa, Lucchese e Legnano. E oggi ne compie settanta Renzo Tonghini, sette presenze nel massimo campionato e quattro nel torneo cadetto con la casacca del Mantova. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

