Ultime Notizie Roma del 24-07-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 luglio 2022)dailynews radiogiornale Corona buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il dato dei voti on-line alle primarie della coalizione progressista per la scelta del candidato alla presidenza della Regione Siciliana assegna la vittoria Caterina Chinnici europarlamentare del PD in testa con 13519 preferenze seguono Barbara Floridia Sottosegretario all’istruzione del MoVimento 5 Stelle con 10.000 78 e Claudio Fava ex presidente dell’antimafia regionale dei 100 parti con 6967 le votazioni si sono chiuse le ore 22 come affluenza registrata del 77% pari a 30640 persone il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov raggiunto ieri sera Il Cairo dove oggi incontrerà la Tiziana con intento di spiegare la lega degli Stati arabi la posizione di Mosca sul Ucraina l’ho annunciato o Zanza chi vice segretario generale della Lega secondo la ta la visita del ...