Udinese, manca l'intesa con Perez: frenata nella trattativa (Di domenica 24 luglio 2022) Brusca frenata nella trattativa che porterebbe Perez dall'Atletico Madrid all'Udinese: manca l'intesa sull'ingaggio Brusca frenata nella trattativa che porterebbe Perez dall'Atletico Madrid all'Udinese: manca l'intesa sull'ingaggio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i friulani non avrebbero trovato l'intesa con il giocatore, ma questo non intaccherebbe l'arrivo di Molina in Spagna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

