Ramsey Juve, resiste la distanza per la rescissione: il punto (Di domenica 24 luglio 2022) rescissione Ramsey, la Juve va avanti ma resiste la distanza tra le due parti. Le ultimissime sulla situazione Sky Sport fa il punto della situazione sulla rescissione del contratto di Aaron Ramsey con la Juventus. La società bianconera va dritta per la sua strada e non ha intenzione di prendere in considerazione l'idea di tenere il gallese. Le distanze sono però ancora ampie: il giocatore chiede 4 milioni per salutare, mentre il club non vorrebbe spingersi oltre i 2. L'articolo proviene da Calcio News 24.

