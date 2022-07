Nuovo incidente durante il tour dei Rage Against The Machine, un fan corre verso la band e Tom Morello cade giù dal palco – I video (Di domenica 24 luglio 2022) Nuovo incidente sul palco per i Rage Against The Machine. Il chitarrista della band, Tom Morello, è caduto giù dal palco durante il concerto della band alla Scotiabank Arena di Toronto, in Canada. durante il finale del live, mentre la band stava eseguendo Killing In The Name, un fan ha eluso la sicurezza, ed è corso sul palco verso il chitarrista dei Ratm. Ma un membro della security, per fermare l’intruso, ha urtato accidentalmente Tom Morello, che è caduto davanti al palco. Il cantante dei Ratm, Zack De La Rocha, che a inizio tour è inciampato sul palco, ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022)sulper iThe. Il chitarrista della, Tom, è caduto giù dalil concerto dellaalla Scotiabank Arena di Toronto, in Canada.il finale del live, mentre lastava eseguendo Killing In The Name, un fan ha eluso la sicurezza, ed è corso sulil chitarrista dei Ratm. Ma un membro della security, per fermare l’intruso, ha urtato accidentalmente Tom, che è caduto davanti al. Il cantante dei Ratm, Zack De La Rocha, che a inizioè inciampato sul, ...

