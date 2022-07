LIVE Berrettini-Ruud, Finale ATP Gstaad in DIRETTA: dalle 11.30 in palio il trofeo! (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della Finale del torneo ATP 250 di Gstaad tra Matteo Berrettini e Casper Ruud. Sulla terra rossa elvetica assisteremo al quinto confronto diretto tra i due tennisti, con il bilancio finora in perfetta parità dopo le vittorie del norvegese al Roland Garros 2019 ed a Roma 2020, e quelle del romano maturate agli US Open 2020, ed a Madrid 2021. L’azzurro ha una striscia aperta di dodici vittorie consecutive partita da Stoccarda. Nel mezzo il bellissimo successo sull’erba del Queen’s, prima dello sfortunato forfait causa covid che gli ha impedito di partecipare al massimo obiettivo stagionale chiamato Wimbledon. Scivolato fino alla quindicesima posizione del ranking ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellascritta delladel torneo ATP 250 ditra Matteoe Casper. Sulla terra rossa elvetica assisteremo al quinto confronto diretto tra i due tennisti, con il bilancio finora in perfetta parità dopo le vittorie del norvegese al Roland Garros 2019 ed a Roma 2020, e quelle del romano maturate agli US Open 2020, ed a Madrid 2021. L’azzurro ha una striscia aperta di dodici vittorie consecutive partita da Stoccarda. Nel mezzo il bellissimo successo sull’erba del Queen’s, prima dello sfortunato forfait causa covid che gli ha impedito di partecipare al massimo obiettivo stagionale chiamato Wimbledon. Scivolato fino alla quindicesima posizione del ranking ...

