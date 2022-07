LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia in finale nella 4×400 femminile! Delude a 4×400 maschile. Ihemeje e Dallavalle nel triplo (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 3.03: Subito 17.00 anche per il cinese Zhu 3.02: SUBITO PICHARDO! 17.95!!! Salto di valore assoluto, migliore prestazione mondiale staguionale! E l’oro prende già la strada del Portogallo 3.01: Skotheim supera 2.17 e di fatto vince la prova del salto in alto del Decathlon ma può fare ancora meglio 3.01: Questi ui protagonisti della finale del triplo: Pontvianne (Fra), Pichardo (Por), Zhu (Chn), Claye (Usa), Zango (Bur), Scott (Usa), Paul (Ind), Dallavalle (Ita), Dos Santos (Bra), Martinez (Cub), Pereira (Por), Ihemeje (Ita) 3.00: Inizia la finale del salto triplo maschile con due azzurri, Andrea ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE3.03: Subito 17.00 anche per il cinese Zhu 3.02: SUBITO PICHARDO! 17.95!!! Salto di valore assoluto, migliore prestazione mondiale staguionale! E l’oro prende già la strada del Portogallo 3.01: Skotheim supera 2.17 e di fatto vince la prova del salto in alto del Decathlon ma può fare ancora meglio 3.01: Questi ui protagonisti delladel: Pontvianne (Fra), Pichardo (Por), Zhu (Chn), Claye (Usa), Zango (Bur), Scott (Usa), Paul (Ind),(Ita), Dos Santos (Bra), Martinez (Cub), Pereira (Por),(Ita) 3.00: Inizia ladel saltocon due azzurri, Andrea ...

