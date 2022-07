Kylie Jenner e quel viaggio in aereo per pochi km. I social: “Sei una criminale climatica” (Di domenica 24 luglio 2022) Diciassette minuti. È questa il lasso di tempo che ha fatto infuriare il popolo social. Kylie Jenner, 24enne modella e imprenditrice americana, ha deciso di utilizzare il suo jet privato per una tratta troppo breve. Con il suo Bombardier BD700 dal valore economico di 72 milioni di dollari, Jenner si è spostata dall’aeroporto di Van Nuys a Los Angeles alla città limitrofa di Camarillo. Il viaggio, che è durato circa 17 minuti contro i 50 previsti in automobile, è stato documentato con un post caricato su Instagram. Kylie Jenner infatti ha deciso di mostrarsi ai suoi follower tra due jet privati in compagnia del fidanzato Travis Scott durante un bacio appassionato tra loro. La descrizione? “Vuoi prendere il mio o il tuo?”. Inevitabilmente il post in questione è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Diciassette minuti. È questa il lasso di tempo che ha fatto infuriare il popolo, 24enne modella e imprenditrice americana, ha deciso di utilizzare il suo jet privato per una tratta troppo breve. Con il suo Bombardier BD700 dal valore economico di 72 milioni di dollari,si è spostata dall’aeroporto di Van Nuys a Los Angeles alla città limitrofa di Camarillo. Il, che è durato circa 17 minuti contro i 50 previsti in automobile, è stato documentato con un post caricato su Instagram.infatti ha deciso di mostrarsi ai suoi follower tra due jet privati in compagnia del fidanzato Travis Scott durante un bacio appassionato tra loro. La descrizione? “Vuoi prendere il mio o il tuo?”. Inevitabilmente il post in questione è stato ...

celestemarlen_ : Perdonnnnnn so sabia que le tome fotos a Kylie Jenner ?? - infoitcultura : Kylie Jenner e quei voli in jet privato da 15 minuti - infoitcultura : Kylie Jenner continua con le spese folli e si aggiudica il titolo di Climate Criminal - infoitcultura : Kylie Jenner sul jet privato: accusata di non rispettare l’ambiente - infoitcultura : Kylie Jenner, bufera sul suo jet privato: 'Criminale climatica' -