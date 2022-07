Jlo compleanno in luna di miele sulla Senna (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – compleanno e luna di miele sulla Senna per Jennifer Lopez. La star, che oggi compie 53 anni, è in vacanza con il neo-marito Ben Affleck, dopo il matrimonio a Las Vegas celebrato in sordina una settimana fa. Fotografata per le vie di Parigi e poi a bordo di una barca durante una crociera sulla Senna, la coppia è partita in compagnia di quasi tutti i figli: sia i gemelli 14enni Emme e Max, avuti da JLo con Marc Anthony, sia le due figlie più grandi avute da Ben Affleck con Jennifer Garner, ovvero Violet, 16 anni, e Seraphina, 13 anni. Unico a mancare all’appello nelle foto, è Samuel, il figlio più piccolo di Affleck e Garner, 10 anni, che forse ha preferito rimanere con la mamma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) –diper Jennifer Lopez. La star, che oggi compie 53 anni, è in vacanza con il neo-marito Ben Affleck, dopo il matrimonio a Las Vegas celebrato in sordina una settimana fa. Fotografata per le vie di Parigi e poi a bordo di una barca durante una crociera, la coppia è partita in compagnia di quasi tutti i figli: sia i gemelli 14enni Emme e Max, avuti da JLo con Marc Anthony, sia le due figlie più grandi avute da Ben Affleck con Jennifer Garner, ovvero Violet, 16 anni, e Seraphina, 13 anni. Unico a mancare all’appello nelle foto, è Samuel, il figlio più piccolo di Affleck e Garner, 10 anni, che forse ha preferito rimanere con la mamma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

