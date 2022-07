Inter, Inzaghi concede due giorni di riposo alla squadra (Di domenica 24 luglio 2022) Inzaghi concede ai suoi due giorni di riposo Dopo la sconfitta nella terza amichevole stagionale contro il Lens, Simone Inzaghi ha concesso al gruppo nerazzurro due giorni di riposo. il rientro è fissato per martedì mattina alla Pinetina dove riprenderà il programma di ritiro in vista della stagione 2022/2023. “Due giorni di riposo per tutti. Dopo essere tornati nella notte da Lens, Simone Inzaghi ha concesso 48 ore di relax alla squadra. Un modo per consentire al gruppo di “staccare” e di salutare le famiglie dopo 10 giorni di ritiro alla Pinetina. Da martedì, però, il gruppo riprenderà il lavoro ed è previsto che i giocatori ... Leggi su intermagazine (Di domenica 24 luglio 2022)ai suoi duediDopo la sconfitta nella terza amichevole stagionale contro il Lens, Simoneha concesso al gruppo nerazzurro duedi. il rientro è fissato per martedì mattinaPinetina dove riprenderà il programma di ritiro in vista della stagione 2022/2023. “Duediper tutti. Dopo essere tornati nella notte da Lens, Simoneha concesso 48 ore di relax. Un modo per consentire al gruppo di “staccare” e di salutare le famiglie dopo 10di ritiroPinetina. Da martedì, però, il gruppo riprenderà il lavoro ed è previsto che i giocatori ...

