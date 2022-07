(Di domenica 24 luglio 2022), approdata inin occasione del matrimonio di una coppia di amici, non ha perso occasione per lasciare tutti a bocca aperta sucon il suoche non è di certo passato inosservato nonostante la sua semplicità:inin modo naturale l’hanno fatta sembrare come sempre una dea, soprattutto nelle pose piene di sensualità pubblicate sui social., ildaLa pop star italiana del momento ha colpito ancora, e questa volta direttamente dal matrimonio di una coppia di amici. Come scenario Alberobello e la meraviglia dei trulli che già da soli potrebbero riempire una fotografia rendendola perfetta, ma le pose di ...

ilSipontinoNet : ?? Giulia Scarano nel nuovo film di Elodie 'Ti mangio il cuore' ?? ecco il trailer della pellicola girata in Puglia - PugliaPosttv : La Puglia sta diventando sempre più una terra da riprendere. Qui iniziano infatti le riprese del film d'esordio di… - AnsaPuglia : Al via riprese di Ti mangio il cuore di Mezzapesa con Elodie. Al suo esordio cinematografico e Francesco Patané… -

DiLei

attrice: le prime immagini del film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa Open Close Next Previous Di cosa parla l'esordio cinematografico diAmbientato in, promontorio del ...Le riprese, durate otto settimane e svoltesi interamente in, sono finite da tempo, per questosi sta dedicando alla musica dal vivo in questi mesi estivi, prima di iniziare la ... Elodie in Puglia, abito in maglia e capelli mossi su Instagram: il look selvaggio da copiare Elodie è meravigliosa tra i trulli della Puglia, look speciale in occasione di un matrimonio, è bellissima più che mai con l'outfit "Tribale".Elodie è volata ad Alberobello per il matrimonio di una coppia di amici e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile ...