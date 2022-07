Coppa Italia 2022 23 | tabellone e scontri

Leggi su 11contro11

(Di domenica 24 luglio 2022) Tutto pronto per la 76esima edizione della/23, quella che porterà molte squadre a contendersi un trofeo importante e che permette l’accesso, per la vincente, all’Europa League (a meno che non si sia piazzata più in alto in classifica). In più garantisce anche la possibilità di giocarsi la Superna, aggiungendo un trofeo alla propria bacheca. L’ultima competizione è stata vinta dall’Inter che, in finale, ha sconfitto la Juventus. La nuova stagione potrebbe però rivelare alcune sorprese./23, i match di apertura Si parte con i match di apertura – ovvero i turni preliminari – che verranno disputati tra il 30 e il 31 Luglio. Date già definite, sebbene – per gli step successivi – non sia ancora possibile sapere ...