Cadavere in un furgone a Rovereto: ritrovamento del corpo e identità della vittima (Di domenica 24 luglio 2022) Cadavere in un furgone a Rovereto: il corpo è stato avvistato da un passante. Si ipotizza che la vittima sia un senzatetto di circa 50 anni di origini algerine, stroncata da un malore dopo essersi messa al riparo nel furgone per trascorrere la notte. Cadavere in un furgone a Rovereto: ritrovamento del corpo Il Cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un furgone a Rovereto, in Trentino-Alto Adige. La macabra scoperta è stata fatta da un passante che ha notato il corpo senza vita nel baule del mezzo. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, il furgone era stato parcheggiato in via Galileo Galilei.

