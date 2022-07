Addio a De Scalzi dei New Trolls, Sampdoria in lutto: le canzoni mitiche per la squadra (Di domenica 24 luglio 2022) È morto il fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi. Nato a Genova nel 1949, fu autore di successi come Quella carezza della sera e Una miniera. Aveva composto anche per altri interpreti, tra cui Mina, Ornella Vanoni e Anna Oxa. A darne notizia la famiglia sul suo profilo Facebook: «Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l'amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola ‘Quella carezza della sera', lui vi ascolterà». A piangere la scomparsa di De Scalzi è la Sampdoria: il club blucerchiato ha pubblicato sul proprio sito un messaggio di cordoglio per la morte del cantante, grande tifoso della Sampdoria. «Nella stagione di grazia 1990/91 incise, insieme con il fratello Aldo, l'album Il grande cuore ... Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) È morto il fondatore dei NewVittorio De. Nato a Genova nel 1949, fu autore di successi come Quella carezza della sera e Una miniera. Aveva composto anche per altri interpreti, tra cui Mina, Ornella Vanoni e Anna Oxa. A darne notizia la famiglia sul suo profilo Facebook: «Vittorio Deci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l'amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola ‘Quella carezza della sera', lui vi ascolterà». A piangere la scomparsa di Deè la: il club blucerchiato ha pubblicato sul proprio sito un messaggio di cordoglio per la morte del cantante, grande tifoso della. «Nella stagione di grazia 1990/91 incise, insieme con il fratello Aldo, l'album Il grande cuore ...

