Vaiolo delle scimmie, Oms: “È un’emergenza globale” (Di sabato 23 luglio 2022) Il Vaiolo delle scimmie è un’emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa. Si tratta del livello di allerta più alto dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’obiettivo dell’allarme è cercare di contenere l’epidemia della malattia, che ha già colpito quasi 17mila persone in 74 Paesi. “Ho deciso di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Ilsanitaria. Lo ha affermato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa. Si tratta del livello di allerta più alto dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’obiettivo dell’allarme è cercare di contenere l’epidemia della malattia, che ha già colpito quasi 17mila persone in 74 Paesi. “Ho deciso di L'articolo proviene da Inews24.it.

ilpost : L’OMS ha dichiarato il vaiolo delle scimmie un’emergenza sanitaria internazionale - Agenzia_Ansa : Il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell'Organizza… - RaiNews : 'Il rischio posto dal #vaiolodellescimmie è moderato a livello globale e in tutte le regioni, a eccezione dell'Euro… - flavstales : non ho capito perché danno importanza al vaiolo delle scimmie adesso???? Ne parlavano già mesi fa??????? - andre_cicoo : RT @dottorbarbieri: ???? OMS: per vaiolo delle scimmie dichiarata emergenza sanitaria internazionale. -