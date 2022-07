Salernitana | UFFICIALE la cessione di Bogdan | il comunicato

sportli26181512 : Salernitana, UFFICIALE: un difensore ceduto alla Ternana: La Salernitana ha annunciato di aver ceduto in prestito c… - Sal_FuoriSede : ???? UFFICIALE: Luka #Bogdan lascia ufficialmente la #Salernitana, passando alla #Ternana con la formula del prestit… - TuttoSalerno : Salernitana, ufficiale la cessione di un difensore - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Salernitana, saluta Bogdan. Il difensore passa in prestito alla Ternana - ZonaBianconeri : RT @calsciomercato: ???? La Salernitana vuole Rovella. L'idea del club granata è quella di prendere il centrocampista in prestito secco, senz… -

Commenta per primo Laha annunciato di aver ceduto in prestito con obbligo di riscatto Luka Bogdan . Il giocatore si trasferisce alla Ternana. IL COMUNICATO DEL CLUB - L'U. S.1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del difensore classe '96 Luka Bogdan '.CALCIOMERCATO MONZA NEWS/sia Caprari che Ranocchia, piace William Carvalho Un altro nome caldo in queste ore per i lombardi è quello di Pasquale Mazzocchi, di proprietà della. ...Il presidente della Salernitana si è sfogato per la situazione incresciosa capitata in casa granata: 'Così non va, è un fatto grave'.La Salernitana pronta all'affondo per Nicolò Rovella. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il ds granata Morgan De Sanctis ha messo nel mir ...