Roma, voci dalla Spagna: anche Ibanez nella lista di mercato del Barca (Di sabato 23 luglio 2022) anche Roger Ibanez, difensore della Roma, sarebbe nella lista di mercato del Barcellona per rinforzare il reparto arretrato Secondo quanto riportato dal collega Gerard Romero, il Barcellona avrebbe posato i propri occhi su Roger Ibanez. Il difensore sarebbe in procinto di lasciare la Roma e rappresenterebbe l'alternativa nel caso in cui dovesse saltare la pista Koundé. L'articolo proviene da Calcio News 24.

