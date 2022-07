Riconoscete questa tenera bambina? Oggi è una delle più grandi conduttrici d’Italia (Di sabato 23 luglio 2022) In questa foto è un tenero scricciolo biondo che fa tantissima tenerezza. Oggi, invece, una vera e propria signora della TV. Riuscite a riconoscerla? Se vi dicessimo solo poche lettere del suo nome d’arte capireste subito di chi stiamo parlando. All’anagrafe, però, questa tenera bambina si chiama Camilla Patrizia, è figlia di un generale dell’esercito ed è originaria di Sulmona. Ha due sorelle, anch’esse molto famose nel mondo dello spettacolo, e la sua carriera artistica è iniziata diversi anni fa. Era il 1976, infatti, quando è l’inviata di “L’altra domenica”, la nota trasmissione di Renzo Arbore. Il primo grande successo, però, arriva qualche anno dopo. È nel 1978, infatti, che sostituisce Rosanna Vaudetti al timone di “Giochi senza frontiere”, dando prova di essere un'ottima ... Leggi su howtodofor (Di sabato 23 luglio 2022) Infoto è un tenero scricciolo biondo che fa tantissima tenerezza., invece, una vera e propria signora della TV. Riuscite a riconoscerla? Se vi dicessimo solo poche lettere del suo nome d’arte capireste subito di chi stiamo parlando. All’anagrafe, però,si chiama Camilla Patrizia, è figlia di un generale dell’esercito ed è originaria di Sulmona. Ha due sorelle, anch’esse molto famose nel mondo dello spettacolo, e la sua carriera artistica è iniziata diversi anni fa. Era il 1976, infatti, quando è l’inviata di “L’altra domenica”, la nota trasmissione di Renzo Arbore. Il primo grande successo, però, arriva qualche anno dopo. È nel 1978, infatti, che sostituisce Rosanna Vaudetti al timone di “Giochi senza frontiere”, dando prova di essere un'ottima ...

