Rai in fibrillazione Cambia tutto | cosa succede col centrodestra al governo

(Di sabato 23 luglio 2022) ?Anche la Rai risente delle turbolenze politiche e la partenza della campagna elettorale, non può essere altrimenti, scatena la campagna elettorale "alternativa" del servizio pubblico, tutta giocata nell'informazione. A riferire le ultime indiscrezioni è un articolo da "insider" di Affaritaliani, che cita fonti interne a viale Mazzini. Lo spartiacque sarà l'esito delle elezioni anticipate del 25 settembre. Ilè dato per favorito e, se davvero ci sarà una trazione FdI-Lega-Forza Italia, c'è da attendersi una rivoluzione in Rai. Ma intanto c'è da pensare alla campagna elettorale che si giocherà tutta in estate. Il Pd è stato previdente e ha "già anticipato la messa in onda del programma di Lucia Annunziata e fatto scaldare l'ex direttore dell'Espresso Marco Damilano, gli ex ministri dem si fanno fotografare con i consiglieri del ...