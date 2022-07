Napoli, futuro Mertens: l’annuncio ufficiale di De Laurentiis (Di sabato 23 luglio 2022) In un’intervista rilasciata su radio Kiss Kiss, che andrà in onda alle ore 21, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rivelato il futuro di Dries Mertens. Carlo Alvino, giornalista radiofonico, ha rilasciato queste parole in anteprima: “Si può dire che c’è stato il saluto ufficiale del presidente a Mertens”. Il calciatore belga che in questo momento è senza squadra sembrava poter ricongiungersi con il club partenopeo con uno stipendio ridotto. Mertens Napoli De Laurentiis Mertens, che con il Napoli ha realizzato 148 goal in 8 stagioni diventando il marcatore ad aver segnato di più nella storia azzurra, dovrà salutare definitivamente la città e i suoi tifosi. Adesso sulle tracce ... Leggi su rompipallone (Di sabato 23 luglio 2022) In un’intervista rilasciata su radio Kiss Kiss, che andrà in onda alle ore 21, il patron delAurelio Deha rivelato ildi Dries. Carlo Alvino, giornalista radiofonico, ha rilasciato queste parole in anteprima: “Si può dire che c’è stato il salutodel presidente a”. Il calciatore belga che in questo momento è senza squadra sembrava poter ricongiungersi con il club partenopeo con uno stipendio ridotto.De, che con ilha realizzato 148 goal in 8 stagioni diventando il marcatore ad aver segnato di più nella storia azzurra, dovrà salutare definitivamente la città e i suoi tifosi. Adesso sulle tracce ...

