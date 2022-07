Napoli | cucine sporche e cibo mal conservato | blitz nei locali del Lungomare

(Di sabato 23 luglio 2022)del personale del Dipartimento di prevenzione dell’Asl1 Centro in bar, ristoranti eda via Partenope, Marechiaro, fino Posillipo. Gli ispettori della sicurezza alimentare, durante i controlli, hanno evidenziato numerose carenze igienico sanitarie,e cibi mal conservati., raffica di controlli in bar e ristoranti In totale sono state controllate 12 L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

ParliamoDiNews : Cucine sporche e alimenti pericolosi, l`Asl multa bar e ristoranti del Lungomare a Napoli #cucine #sporche… - LuigiMontella16 : Cucine Luigi Montella i mobili dal 1955 #Cucine #arredamento #Napoli -

Snaidero lavora sul brand e sul made in Italy Il gruppo italiana produttore di mobili eha ... Arriva il gas made in Italy Quello in Adriatico costa 10 volte meno dell'importato, l'Icos ...Snaidero lavora sul brand e sul made in Italy Il gruppo italiana produttore di mobili eha ... Arriva il gas made in Italy Quello in Adriatico costa 10 volte meno dell'importato, l'Icos ...A Napoli sulla collina di Posillipo si corre il «Giro gastronomico d'Italia»: dodici tappe per ogni regione e relativi piatti tradizionali da Riserva Rooftop. Dopo Trentino e ...A Napoli sulla collina di Posillipo si corre il "Giro gastronomico d'Italia": dodici tappe per ogni regione e relativi piatti tradizionali da Riserva Rooftop. Dopo Trentino e Sicilia è stata la volta ...