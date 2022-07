Movida a Napoli, sequestrato un locale per una festa con 707 persone (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aveva organizzato a Napoli una “serata danzante” con 707 persone senza le autorizzazioni relative alla agibilità e alla sicurezza: per questo gli è stato notificato un provvedimento di sequestro penale del locale, oltre a un verbale per violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per aver organizzato un pubblico spettacolo con musica dal vivo, con conseguente sequestro anche della strumentazione musicale. L’organizzatore della serata è stato denunciato alla magistratura. La scoperta della discoteca illegale è frutto dei controlli anti-Movida selvaggia condotti dalla Polizia locale di Napoli, che in ore serali e notturne presidia i principali luoghi della Movida cittadina, intensificando le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Aveva organizzato auna “serata danzante” con 707senza le autorizzazioni relative alla agibilità e alla sicurezza: per questo gli è stato notificato un provvedimento di sequestro penale del, oltre a un verbale per violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per aver organizzato un pubblico spettacolo con musica dal vivo, con conseguente sequestro anche della strumentazione musicale. L’organizzatore della serata è stato denunciato alla magistratura. La scoperta della discoteca illegale è frutto dei controlli anti-selvaggia condotti dalla Poliziadi, che in ore serali e notturne presidia i principali luoghi dellacittadina, intensificando le ...

