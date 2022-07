XavierLafosse : RT @Gazzetta_it: Milan sorpreso in Ungheria: perde 3-2 con lo Zalaegerszegi, la rimonta nell'amichevole inizia troppo tardi - Gazzetta_it : Milan sorpreso in Ungheria: perde 3-2 con lo Zalaegerszegi, la rimonta nell'amichevole inizia troppo tardi - tony_colombia : @TheLastDuivel Partita a due volti....nel primo tempo sorpreso e timido e impreciso....nel secondo tempo invece con… - franciiscooo8 : @kuneijder2 Secondo me ci fanno apposta, un anno deve vincere il Milan, quello dopo l’Inter e se quest’anno non dov… - sportface2016 : #Milan | Brahim #Diaz: '#Scudetto non ci ha sorpreso: ora sogniamo la seconda stella' -

La Gazzetta dello Sport

Un certo straniamento c'è, come c'è undeludente: sotto tono nel primo tempo,da uno Zte che ha giocato la mezz'ora della vita, meglio nel secondo, quando entrano molti titolari. La ...... società e tifosi: tutti abbiamo iniziato a crederci e il risultato, alla fine, non ci ha. ... Lavorerò ogni giorno per fare bene ale per essere preso in considerazione per la Spagna. Non ... Milan sorpreso in Ungheria: perde 3-2, la rimonta inizia troppo tardi Ore frenetiche per Milan e Bruges per quanto riguarda il trasferimento di Charles De Ketelaere. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, le mani decisive della partita si giocheranno nei prossimi qua ...Il Milan si prepara a un improvviso cambio di rotta e di strategia sul mercato, occhio all'assalto al Napoli per un colpo top ...