Michael Schumacher, l’accusa choc dell’ex manager alla moglie Corinna (Di sabato 23 luglio 2022) Come sta oggi Michael Schumacher? Willi Weber, ex manager della leggenda tedesca, ha dichiarato di esser stato allontanato. Nell’intervista concessa recentemente alla «Gazzetta dello Sport», questi ha raccontato di aver telefonato varie volte alla moglie del pilota Corinna, non ricevendo mai una risposta. Weber ha detto di aver contattato anche Jean Todt che gli ha chiesto di aspettare. Weber, però, ha richiamato e non è cambiato nulla: oggi sente di essere stato fatto fuori fin dal primo momento. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le notizie di Gossip di TvZap Willi Weber, 80 anni, è stato per una vita il manager di Michael Schumacher. Per rendere omaggio all’amico ha scritto un libro, ... Leggi su tvzap (Di sabato 23 luglio 2022) Come sta oggi? Willi Weber, exdella leggenda tedesca, ha dichiarato di esser stato allontanato. Nell’intervista concessa recentemente«Gazzetta dello Sport», questi ha raccontato di aver telefonato varie voltedel pilota, non ricevendo mai una risposta. Weber ha detto di aver contattato anche Jean Todt che gli ha chiesto di aspettare. Weber, però, ha richiamato e non è cambiato nulla: oggi sente di essere stato fatto fuori fin dal primo momento. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le notizie di Gossip di TvZap Willi Weber, 80 anni, è stato per una vita ildi. Per rendere omaggio all’amico ha scritto un libro, ...

Eurosport_IT : ?? Esattamente 20 anni fa, Michael Schumacher faceva la storia ???? #21Luglio | #F1 | #Formula1 | #Schumacher |… - Monygatt65 : RT @Monygatt65: LEWIS è il più grande pilota della storia Non ci sono dubbi e lo amiamo tantissimo ???????????????? Hamilton to become six… - MmNapoleone : RT @ilgiornale: L'ex numero uno della Ferrari ha svelato un interessante retroscena: 'Michael non mi manca perché lo vedo spesso. Ma certo,… - Nicola89144151 : Buonanotte a tutti, ricordando che nel 2002 Michael Schumacher vinse il suo quinto titolo iridato con il successo n… - ilgiornale : L'ex numero uno della Ferrari ha svelato un interessante retroscena: 'Michael non mi manca perché lo vedo spesso. M… -