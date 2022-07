Mario Draghi, 3 giorni dopo la crisi: secondo voi che sensazione prova? (Di sabato 23 luglio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Rabbia","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sollievo","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Indignazione","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Serenità","index":3} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Rabbia","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sollievo","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Indignazione","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Serenità","index":3}

matteorenzi : Dicono: sono tutti uguali. Eh no! Noi abbiamo voluto e sostenuto Mario Draghi. Invece Conte, Salvini e Berlusconi l… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Gli accordi per il grano firmati oggi a Istanbul da parte dell’Ucraina, della Russia, della Turc… - ricpuglisi : Un paese di 60 milioni di abitanti che dipende dalla presenza di Mario Draghi come presidente del consiglio (o dell… - Elena75000176 : RT @GiuliaCortese1: Ma esiste uno spettacolo più penoso di leader politici che si arrampicano sugli specchi per non assumersi la responsabi… - pietro_busacca : RT @lucianonobili: L’Italia europeista e atlantista, liberale e garantista era incarnata da Mario #Draghi. Forza Italia ha scelto di allea… -