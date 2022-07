Manduria, primario muore dopo 24 ore di turno. I colleghi: “Siamo sotto organico e faceva da tappabuchi” (Di sabato 23 luglio 2022) Un giorno intero, 24 ore di lavoro, Giovanni Buccoliero, 61 anni, primario facente funzioni del reparto di Medicina dell’ospedale Giannuzzi di Manduria (Taranto), si è accasciato ed è morto, probabilmente colpito da infarto. La Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici, esprime cordoglio ma punta il dito contro la “drammatica carenza di personale” sanitario e gli errori che l’hanno determinata e la alimentano. Un caso “inaccettabile”, non si può accettare “che siano gli operatori a scontarli con la salute e persino con la vita“, dichiara il presidente Fnomceo Filippo Anelli, che ha ricordato il primario deceduto aprendo a Roma il Consiglio nazionale della Federazione. Dalla struttura ospedaliera, come scrive il Corriere della Sera, viene confermato che la carenza di organico costringe tutti a turni infiniti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Un giorno intero, 24 ore di lavoro, Giovanni Buccoliero, 61 anni,facente funzioni del reparto di Medicina dell’ospedale Giannuzzi di(Taranto), si è accasciato ed è morto, probabilmente colpito da infarto. La Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici, esprime cordoglio ma punta il dito contro la “drammatica carenza di personale” sanitario e gli errori che l’hanno determinata e la alimentano. Un caso “inaccettabile”, non si può accettare “che siano gli operatori a scontarli con la salute e persino con la vita“, dichiara il presidente Fnomceo Filippo Anelli, che ha ricordato ildeceduto aprendo a Roma il Consiglio nazionale della Federazione. Dalla struttura ospedaliera, come scrive il Corriere della Sera, viene confermato che la carenza dicostringe tutti a turni infiniti. ...

