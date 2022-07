La Cremonese punta Lapadula, ufficiale l’ argentino Ascacibar (Di sabato 23 luglio 2022) I grigiorossi sono alla ricerca di qualche altra pedina per puntellare un organico che dovrà cercare di ottenere una salvezza tranquilla. Il reparto che necessita di ritocchi è l’attacco, per il quale la Cremonese punta Gianluca Lapadula, attualmente al Benevento, sul quale c’è anche il Cagliari. Nel frattempo, è stato ufficializzato l’arrivo all’Hertha Berlino del centrocampista argentino Ascacibar. La Cremonese punta Lapadula: duello con il Cagliari? I lombardi, dopo il tentativo vano di arrivare a Lucca del Pisa, si sono inseriti prepotentemente nella trattativa che dovrebbe portare l’attaccante Gianluca Lapadula al Cagliari. I sardi hanno trovato l’accordo co il Benevento ma non con il giocatore, cosa che ha consentito alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 23 luglio 2022) I grigiorossi sono alla ricerca di qualche altra pedina per puntellare un organico che dovrà cercare di ottenere una salvezza tranquilla. Il reparto che necessita di ritocchi è l’attacco, per il quale laGianluca, attualmente al Benevento, sul quale c’è anche il Cagliari. Nel frattempo, è stato ufficializzato l’arrivo all’Hertha Berlino del centrocampista. La: duello con il Cagliari? I lombardi, dopo il tentativo vano di arrivare a Lucca del Pisa, si sono inseriti prepotentemente nella trattativa che dovrebbe portare l’attaccante Gianlucaal Cagliari. I sardi hanno trovato l’accordo co il Benevento ma non con il giocatore, cosa che ha consentito alla ...

