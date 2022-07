fisco24_info : Iran: impiccato in pubblico l'omicida di un ufficiale di polizia: Esecuzione per strada a Shiraz - SegirtNews : Iran: impiccato in pubblico l'omicida di un ufficiale di polizia -

Agenzia ANSA

Il killer dell'ufficiale di polizia, generale Aliakbar Ranjbar, è statostamattina in pubblico, per strada a Shiraz, nella provincia di Fars, dove avvenne l'omicidio. Lo riferisce l'Isna, citando il capo del dipartimento di Giustizia della provincia Kazem ...... ma ha il più basso reddito pro capite dell'. La maggior parte degli agguati contro i pasdaran ...(l'Esercito della giustizia) che si è rafforzato dopo che nel 2010 è stato arrestato e poi... Iran: impiccato in pubblico l'omicida di un ufficiale di polizia Il killer dell'ufficiale di polizia, generale Aliakbar Ranjbar, è stato impiccato stamattina in pubblico, per strada a Shiraz, nella provincia di Fars, dove avvenne l'omicidio. (ANSA) ...Iran: 25 esecuzioni in 8 giorni. Il regime annuncia amputazioni di mani e più esecuzioni Il regime iraniano prosegue con le esecuzioni criminali per creare terrore e intimidazione in una società sempr ...