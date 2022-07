Giuseppe Brindisi gode per la crisi di governo | mai visto su Rete 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 luglio 2022) C'è chi brinda alladi. E no, non è Giorgia Meloni che sente un po' più forte il profumo di Palazzo Chigi. In tv il collasso politico del premier Mario Draghi e le 48 ore di intrighi, sospetti, veleni incrociati e suspense pura hanno fatto la fortuna die di Zona Bianca. L'ultima puntata del fortunato talk di4 in versione estiva "no stop" (due prime serate a settimana, il lunedì e il giovedì, agosto compreso) ha fatto il pieno di ascolti arrivando a 1,2 milioni di telespettatori e agguantando un sorprendente 9,6% di share. Numeri clamorosi, considerando lo storico dellae la data del calendario.ha fatto le cose per bene invitando in puntataConte prima e Luigi Di Maio poi. Certo, ...