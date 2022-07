Forum | Barbara Palombelli è rifatta? Il prima e il dopo

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 23 luglio 2022)è nota al pubblico per essere la padrona di casa di. Ma oltre alla sua professionalità apprezzata da tempo, sono in molti a chiedersi se la conduttrice si sia rivolta alla chirurgia estetica. Giornalista notissima sia in tv che per le incursioni nella carta stampata, tra quotidiani e riviste.– … L'articolo proviene da Velvet Gossip.