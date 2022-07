Amici, Raimondo Todaro distrugge Milly Carlucci: ''È una persona che ti dice che mutande metterti'' (Di sabato 23 luglio 2022) Raimondo Todaro lancia un duro attacco a Milly Carlucci e elogia Amici e l’atteggiamento di Maria De Filippi. Leggi su comingsoon (Di sabato 23 luglio 2022)lancia un duro attacco ae elogiae l’atteggiamento di Maria De Filippi.

LilyArteco : Non sarebbe divertente se Valentina ?? partecipasse ad Amici con Raimondo come insegnante ? #amici21 #amici22… - infoitcultura : Raimondo Todaro e Amici 2023 il ballerino verso la riconferma su Canale 5 - VicolodelleNews : #amici21 #amici22 Raimondo Todaro rivela il reale motivo alla base della separazione con Francesca Tocca! Maria De… - BITCHYFit : Raimondo Todaro svela la verità su Amici e Ballando: “Con Milly rapporti chiusi non bene” - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Raimondo Todaro e l'addio a Ballando: «Milly Carlucci? I rapporti non sono stati chiusi bene» -