Alessia Marcuzzi vola a Londra per la laurea di suo figlio Tommaso (Di sabato 23 luglio 2022) Il figlio di Alessia Marcuzzi si laurea Sono anni ormai che Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo. Negli ultimi mesi però come sappiamo la presentatrice è stata lontana dalla tv. Dopo l'addio a Mediaset, che non è passato inosservato, Alessia si è presa del tempo per sé stessa L'articolo proviene da Novella 2000.

