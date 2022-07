Una in divisa e l’altra in abito bianco: Elena e Claudia si sono sposate (Di venerdì 22 luglio 2022) Due donne hanno coronato il proprio legame affettivo unendosi in matrimonio. Una delle due spose è un vicebrigadiere. sono in crescita le unioni civili di coppie formate da persone del medesimo sesso. Qualche settimana fa ad unirsi sono state la cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi. Pochi giorni fa, invece, il vicebrigadiere Elena Mangialardo ha detto “sì” alla sua compagna Elena De Dilectis. Elena – vicebrigadiere in servizio a Roma, indossava la divisa mentre l’altra sposa, Claudia, era in abito bianco classico. Le due donne si sono unite sono unite civilmente il 18 luglio a Cefalù, in Sicilia dove si erano conosciute e innamorate 8 ... Leggi su formatonews (Di venerdì 22 luglio 2022) Due donne hanno coronato il proprio legame affettivo unendosi in matrimonio. Una delle due spose è un vicebrigadiere.in crescita le unioni civili di coppie formate da persone del medesimo sesso. Qualche settimana fa ad unirsistate la cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi. Pochi giorni fa, invece, il vicebrigadiereMangialardo ha detto “sì” alla sua compagnaDe Dilectis.– vicebrigadiere in servizio a Roma, indossava lamentresposa,, era inclassico. Le due donne siuniteunite civilmente il 18 luglio a Cefalù, in Sicilia dove si erano conosciute e innamorate 8 ...

