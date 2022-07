Torino, occhi puntati su un talento del Real Madrid! (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Ds del Torino, Davide Vagnati, è alla ricerca di nuovi innesti dopo la richiesta di mister Juric di portare in città cinque calciatori. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Torino avrebbe mostrato interesse per Reinier, trequartista del Real Madrid, acquistato nel 2020 dal Flamengo per 30 milioni. Dopo un periodo di permanenza in maglia Blanco, il calciatore viene mandato in prestito annuale al Borussia Dortmund, con cui ha giocato la scorsa stagione. Torino Real Reiner Il Real Madrid, dunque, sarebbe aperto ad un nuovo prestito e l’opzione potrebbe seriamente prendere piede in queste prossime ore. Iniziati i colloqui con l’agente Bertolucci. Come riportato da Marca, inoltre, non sarebbe solo il Torino la squadra interessata al classe 2002. Anche ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Ds del, Davide Vagnati, è alla ricerca di nuovi innesti dopo la richiesta di mister Juric di portare in città cinque calciatori. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ilavrebbe mostrato interesse per Reinier, trequartista delMadrid, acquistato nel 2020 dal Flamengo per 30 milioni. Dopo un periodo di permanenza in maglia Blanco, il calciatore viene mandato in prestito annuale al Borussia Dortmund, con cui ha giocato la scorsa stagione.Reiner IlMadrid, dunque, sarebbe aperto ad un nuovo prestito e l’opzione potrebbe seriamente prendere piede in queste prossime ore. Iniziati i colloqui con l’agente Bertolucci. Come riportato da Marca, inoltre, non sarebbe solo illa squadra interessata al classe 2002. Anche ...

